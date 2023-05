Spusu70 PROMO: ora disponibile fino a fine Maggio

Spusu70 è la PROMO di Spusu Italia che è stata appena prorogata fino a fine Maggio 2023. Scopri come attivare ONLINE questa tariffa.

Spusu70 PROMO: la tariffa low-cost senza vincoli

La promozione low-cost del virtuale in questione offre 70 Giga di traffico dati in 4G+ su rete WINDTRE con velocità massima fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload e la possibilità di avere un extra di 140GB con la Riserva Dati, 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri sia fissi che mobili in Italia e 500 SMS verso tutti gli operatori mobili. Il tutto a soli 5,98 euro al mese con addebito automatico su conto corrente, carta VISA o Mastercard, PayPal oppure tramite ricarica manuale acquistabile nei punti vendita convenzionati Mooney. Oltre al canone mensile troviamo anche la bellezza di 5,45 Giga da utilizzare in tutta l’Unione Europea ogni mese grazie agli accordi sul roaming.

Inoltre, i minuti inclusi nella promozione sono anche verso mobili e fissi di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

La tariffa nello specifico è disponibile sia per chi richiede un nuovo numero sia per chi intende passare da qualsiasi gestore con questa promo low-cost.

Costi ed altro

L’offerta telefonica che abbiamo visto sinora è richiedibile ONLINE solo entro il 31 Maggio 2023 senza vincoli e senza alcun costo nascosto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.