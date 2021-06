La Spusu50 è una tariffa davvero molto accattivante sia per il prezzo mensile sia per il bundle compreso. L'offerta dell'operatore virtuale austriaco è ancora valida fino al 30 Giugno 2021.

Spusu50: i dettagli

La promozione di Spusu Italia offre ben 50 Giga di internet in 4G+ con la riserva dati pari a 100 Giga, 2000 minuti verso tutti gli operatori italiani ed europei e 500 SMS sempre verso tutti. Tutto questo ad appena 5,98 euro al mese. Ricordiamo che con questo virtuale è possibile rinnovare la propria tariffa solo mediante PayPal, Carte VISA e Mastercard o addebitando il canone su conto corrente. L'MVNO in questione utilizza le antenne WINDTRE ed offre un'esperienza di navigazione che può arrivare fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Spusu50 è un'offerta che non fa distinzioni sull'operatore da cui passate, anzi. Il nuovo gestore virtuale permette anche di attivare un nuovo numero o, per i già clienti, di cambiare promo in favore di questa.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto poc'anzi non possiede alcun costo di attivazione da corrispondere. L'unica spesa da sostenere la prima volta è pari a 9,90 euro per la scheda SIM e di 5,98 euro per la prima mensilità. Inoltre, la spedizione a casa della scheda è completamente gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Wind 3

Tariffe