Spusu Italia, nuovo operatore MVNO che utilizza la rete WINDTRE, ha aggiunto alle sue offerte la possibilità di rinnovo tramite PayPal.

Spusu: rinnovo con Paypal? Ecco come

Con un post su Facebook, l’operatore virtuale ha annunciato l’arrivo del nuovo metodo di pagamento. Ecco quanto pubblicato da Spusu Italia:

Adesso puoi pagare comodamente anche con PayPal!

Lo puoi selezionare al momento dell’ordine della tua nuova SIM spusu, quando ricarichi manualmente il tuo credito, oppure puoi impostare il tuo account in modo da far addebitare automaticamente l’importo per il rinnovo della tua tariffa.

Sei già cliente spusu e vuoi cambiare il tuo metodo di pagamento?

Basta andare sul sito web, accedi al tuo profilo my spusu, nella sezione “consumo e tariffa” clicca su “i miei dati” e registra il tuo account PayPal.

Come potete vedere, il rinnovo può avvenire tramite PayPal sia per i nuovi clienti sia per i già clienti di Spusu Italia. Per impostare il rinnovo automatico tramite il nuovo metodo di pagamento bisognerà sceglierlo tre giorni prima del rinnovo dell’offerta.

Mentre, per chi decide di acquistare una qualsiasi promo presente sul sito, dovrà selezionare PayPal come modalità di addebito del costo mensile.

L’operatore virtuale Spusu utilizza, come già detto all’inizio, l’infrastruttura di WINDTRE. La velocità massima raggiungibile in 4G+ è di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Wind 3

Tariffe