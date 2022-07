Spusu: PROSEGUONO le PROMO da 3,99€ al mese

Spusu ha festeggiato da un mese il suo secondo anno di vita e continua a proporre ONLINE le sue PROMO a partire da soli 3,99 euro al mese. Questa volta la proroga è stata fissata per il 31 Agosto 2022.

Questo nuovo virtuale austriaco sfrutta la Top Quality Network di WINDTRE ed offre una velocità di navigazione differente rispetto ai suoi competitor MVNO. In questo caso, infatti, la velocità può arrivare fino a 300 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload grazie al 4G+.

Vediamo dunque le tariffe disponibili di Spusu Italia senza vincoli e con una chicca davvero molto interessante, la Riserva Dati.

Spusu: ecco i dettagli delle PROMO

La tariffa entry level offre 1 Giga di traffico dati (con 2 Giga di Riserva), 100 minuti di chiamate verso qualsiasi operatore di rete fissa e mobile e 100 SMS verso tutti i gestori. Tutto questo ad un prezzo davvero incredibile. Stiamo parlando di soli 3,99 euro ogni mese. La promo include anche 1GB di traffico in roaming.

La promozione successiva prevede invece 1000 minuti di chiamate verso tutti i gestori, 200 SMS verso qualsiasi operatore e 10 Giga di traffico dati con 10 Giga di Riserva Dati. Il tutto per soli 4,98 euro al mese con 4,08 Giga di internet da utilizzare in roaming.

L’ultima offerta che è anche la più gettonata prende il nome di Spusu 50 e gode di 50 Giga di internet in 4G+ con 100 Giga di Riserva Dati, 2000 minuti verso tutti gli operatori mobili e fissi e 500 messaggi sempre verso qualsiasi carrier. In questo il prezzo è di appena 5,98 euro.

Costi ed altro

Le tariffe a partire da meno di 4 euro al mese sono bloccate per sempre e non prevedono alcun vincolo contrattuale. Sono inoltre disponibili sia per nuovi numeri sia per chi intende passare da altri gestori.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.