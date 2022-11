Spusu 50: PROMO prorogata fino a fine Novembre

Spusu 50 è la PROMO di Spusu Italia, operatore virtuale sotto rete WINDTRE, che è stata appena rinnovata anche per tutto il mese di Novembre. Una delle peculiarità principali di questo gestore è sicuramente la totale assenza di vincoli contrattuali. Scopriamo insieme, dunque, cosa comprende la tariffa a meno di 6 euro al mese.

Spusu 50: la PROMO da AVERE!

La promozione prevede ben 50 Giga di traffico dati in 4G+ con velocità massima stanziata a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload e la possibilità di accumulare fino a massimo 100 Giga con la Riserva Dati, 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili italiani e 500 SMS verso tutti i gestori. Il tutto a soli 5,98 euro ogni mese con addebito automatico su conto corrente, carta VISA o Mastercard, PayPal oppure tramite ricarica negli esercizi commerciali convenzionati Mooney. Come tutte le tariffe, anche questa possiede del traffico dedicato in roaming. Nello specifico sono inclusi ben 4,9 Giga da utilizzare ogni mese in tutta Europa. Mentre, per quanto riguarda minuti e messaggi sono disponibili senza limitazioni.

I 2000 minuti inclusi nel canone mensile sono validi anche per chiamare qualsiasi numerazione dei seguenti Paesi quali Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

La tariffa Spusu 50 è attualmente disponibile ONLINE sia per chi intende attivare un nuovo numero sia per chi vuole passare da qualsiasi gestore mobile.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto sinora è attivabile tramite sito web Spusu entro il 30 Novembre 2022. L’acquisto dell’offerta telefonica ha un costo iniziale pari a 15,88€ una tantum. Inoltre, è possibile scegliere sia la eSIM che la scheda fisica standard.

