Spusu 50, promo low-cost a meno di 6 euro al mese, è stata prorogata fino a fine mese, e non è un Pesce d’Aprile! Avete capito bene, è tutto vero!

Spusu 50: i dettagli

Il virtuale austriaco con la sua tariffa offre 2000 minuti verso tutti i numeri nazionali e dell’Unione Europea, 500 SMS sempre verso tutti e ben 150 Giga di traffico internet in 4G+ al prezzo di appena 5,98€ al mese. L’addebito della promo avviene su metodo di pagamento automatico. L’operatore Spusu Italia, come noto, utilizza la stessa copertura nazionale di WINDTRE ed offre la possibilità di navigare fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Spusu 50 è acquistabile online o nei punti vendita convenzionati sia provenendo da altro operatore sia richiedendo una nuova numerazione. Inoltre, è anche attivabile dai già clienti Spusu.

La tariffa offre inoltre 3,3GB di bundle dati dedicati per il roaming europeo. Questo quantitativo in caso di permanenza anche per il 2022 verrà incrementato. Nello specifico, sono previsti per il secondo anno ben 4GB in roaming.

Costi ed altro

La tariffa che abbiamo visto poc’anzi non prevede costi di attivazione. Inoltre, ogni tariffa di Spusu è libera da vincoli e non ha nessuna penale in caso di cambio operatore. L’unica spesa iniziale da sostenere ammonta a 15,98€ e prevede la spedizione della SIM ed il primo mese.

