Spusu 100: ecco la PROMO a soli 5,98€ mensili, per sempre

Spusu 100 è la PROMO di Spusu Italia che ti offre ogni mese una valanga di Giga su rete WINDTRE in 4G+ senza limitazioni di velocità.

In fase di acquisto, inoltre, è possibile scegliere tra eSIM oppure SIM fisica a seconda delle proprie esigenze.

Spusu 100: ecco la PROMO senza vincoli

L’offerta di quest’oggi offre ben 100 Giga di traffico internet in 4G+ su rete WINDTRE con velocità massima raggiungibile stanziata a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload, 5,45 Giga di dati utilizzabili esclusivamente in roaming europeo, 2000 minuti di chiamate senza scatto alla risposta e verso qualsiasi gestore sia mobile che fisso di tutta Italia ma anche del Regno Unito e dell’Unione Europea. Tutto questo per soli 5,98 euro ogni mese.

I 2000 minuti, come abbiamo già detto, sono validi anche chiamando fissi e mobili di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Inoltre, con questa tariffa puoi accumulare fino a 200GB di internet grazie alla Riserva Dati, un’opzione gratuita simile alla GigaBank di Tre Italia che ti permette di utilizzare i minuti, messaggi e Giga che non hai utilizzato in un determinato mese sotto forma di traffico dati.

I servizi di reperibilità e la segreteria telefonica sono entrambi inclusi senza costi aggiuntivi. Spusu permette di cambiare offerta anche ai già clienti una volta al mese sempre senza sovrapprezzi.

Il canone mensile di 5,98 euro è bloccato per sempre e non e soggetto a variazioni. Inoltre, non sono presenti vincoli contrattuali.

Costi ed altro

L’offerta che abbiamo visto sinora è disponibile ONLINE fino al 30 Novembre 2023, sia per chi richiede un nuovo numero sia per chi intende cambiare gestore.

