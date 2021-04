Amanti della musica, gioite: presto sarete in grado di scaricare album interi sull’app desktop di Spotify. Con il nuovo aggiornamento ci sarà una funzionalità che apprezzerete moltissimo.

Spotify: cosa cambia con il nuovo update?

L’aggiornamento dell’app desktop di Spotify sembra essere disponibile per gli utenti e porta con sé una funzionalità molto utile: il download di album. L’app supporta il download di playlist sul tuo computer da un po’ di tempo ma questo update dovrebbe semplificare la gestione della tua raccolta se desiderate ascoltare la musica anche quando siete offline.

Vale la pena notare che questa funzione è limitata ai soli abbonati Premium: secondo la documentazione di Spotify, gli utenti che usano la piattaforma senza abbonamento sono in grado di scaricare solo i podcast.

Il download di un album funziona in modo simile al download di una playlist: vi basterà andare alla pagina dell’album e premere il pulsante di scarico. L’elenco di canzoni quindi essere disponibile la prossima volta che entrare nella piattaforma in modalità offline. Ciò dovrebbe semplificare la gestione della vostra raccolta offline se siete persone molto esigenti su ciò che desiderate ascoltare.

L’aggiornamento include anche modifiche all’estetica della versione della piattaforma per desktop e al lettore web, nonché al funzionamento della gestione delle playlist. Sembra che sia attualmente in fase di lancio: alcuni membri del personale di The Verge l’hanno ricevuto ieri, altri oggi. Quindi, se non lo vedete, state tranquilli. Ci sarà una schermata che vi informerà delle novità non appena saranno disponibili anche per voi. L’aggiornamento del firmware dovrebbe avvenire lato server.

