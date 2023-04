Spotify down oggi 19 aprile 2023: problemi con ricerca e riproduzione canzoni

Spotify, il servizio di streaming musicale e di podcast più utilizzato al mondo, sta riscontrando nel pomeriggio di oggi, 19 aprile 2023, problemi tecnici diffusi in Italia e non solo. Se avete provato a utilizzarlo in questi minuti, difatti, avrete notato che le playlist non si caricano, tantomeno i brani musicali singoli, album o qualsiasi altro contenuto disponibile all’interno della piattaforma svedese. Non si tratta di problemi di rete vostri, bensì di disguidi correlati ai server di Spotify.

Spotify down oggi 19 aprile 2023

A confermare il periodo di mancato funzionamento del servizio è la stessa Spotify su Twitter, come potete vedere qui sotto.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports! — Spotify Status (@SpotifyStatus) April 19, 2023

Nel mentre, sia sulla piattaforma dell’uccellino blu che su Downdetector piovono le segnalazioni nel Belpaese e in altre regioni. Come già spiegato, effettuando qualsiasi ricerca all’interno dell’app su smartphone, da browser Web o anche da computer, tutto ciò che viene mostrato è il consueto messaggio di errore che si presenta quando Spotify non riesce a restituire all’utente i risultati per la ricerca effettuata. Ad esempio, il mancato caricamento delle playlist mostra il messaggio seguente su PC:

Ad ogni modo, gli sviluppatori della società nordica stanno già lavorando al fine di risolvere il problema in questione. Salvo disguidi importanti, possiamo attenderci un ritorno in sesto tra pochi minuti o, al massimo, nel corso delle prossime due ore.