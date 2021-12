Sport Mediaset, Studio Aperto, TG4 e TGCOM24 passano all'HD nativo

L'informazione di Mediaset dà l'addio definitivo all'upscaling: le trasmissioni di Sport Mediaset, Studio Aperto, TG4 e TGCOM24 verranno trasmesse in vero HD. A comunicarlo è la stessa azienda, tramite un annuncio pubblicato sul sito ufficiale.

Altri TG Mediaset mandano in cantina la diffusione SD “mascherata” da HD

Fino ad ora, la messa in onda di tre fra i sopracitati telegiornali avveniva sì in HD ma, in verità, il segnale video era frutto di un processo di upscaling dallo standard SD. Ciò significa che la risoluzione dei fotogrammi veniva artificialmente incrementata mediante pixel aggiuntivi a compensazione di quelli mancanti. Processo inverso si verificava (inspiegabilmente) per TGCOM24, registrato in HD ma poi trasmesso in SD. Discorso a parte per il TG5, già da tempo in onda con il segnale HD nativo.

Lo switch sarà reso possibile grazie al nuovo hub tecnologico di Cologno Monzese, predisposto esclusivamente per i programmi a contenuto giornalistico. Ovviamente, tale passaggio non includerà (per il momento) i canali Mediaset “non HD”. Vi ricordiamo che le trasmissioni in alta definizione di Sport Mediaset, Studio Aperto, TG4 e TGCOM24 saranno disponibili sia sul digitale terrestre e sia su Tivùsat.