Uno smartwatch che ti colpisce per estetica e funzionalità, ma adesso – grazie alla super occasione Amazon del momento – anche per il prezzo. Lo porti a casa a 23€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch in super offerta su Amazon

Un wearable dal design sobrio, pronto a rendere unico l’outfit al quale lo abbinerai. Un total black, che racchiude nella sua cassa rotonda un ampio display a colori touch screen. Un pulsante rosso, a spezzare il nero, che semplificherà la gestione del wearable. Lo strumento perfetto per gestire dal polso tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth.

Ovviamente, si tratta di un wearable dotato di tutto quello che serve per tenere sotto controllo la tua salute e anche le tue performance sportive. Ad esempio, c’è il sensore per il controllo del battito cardiaco e anche il monitor della qualità del riposo notturno.

Per avere subito questo eccezionale smartwatch in super sconto su Amazon a 23€ circa, devi ricordarti di spuntare il coupon sconto del 20% direttamente in pagina. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

