La splendida macchina per caffè Didi Borbone (cialde ESE) è in OFFERTA su eBay

Sei un amante del caffè espresso e fosse per te saresti sempre nel tuo bar preferito? E se potessi portartelo a casa? Non il bar ma una spettacolare macchina per caffè che oggi potrai avere a molto meno del suo prezzo. Stiamo parlando della mitica Didi Borbone adesso in offerta su eBay a soli 119,90 euro, invece che 145 euro.

È proprio come vedi. Grazie a questo sconto del 17% sul prezzo di listino avrai la possibilità di risparmiare più di 25 euro sul totale. E ti porti a casa una straordinaria macchina per caffè in cialde ESE per gustarti un espresso buonissimo ogni giorno. Fai alla svelta perché ci sono poche unità disponibili.

Didi Borbone: macchina per caffè dall’aroma inconfondibile

Con la macchina per caffè Didi Borbone potrai gustarti un caffè dall’aroma inconfondibile esattamente come lo prenderesti nel tuo bar preferito. Questo grazie ha una potente pressione della pompa da 15 bar che regala una temperatura perfetta e alla potenza da 450 W. Basso consumo e migliore efficienza per un connubio perfetto.

È dotata di un comodo serbatoio dell’acqua da 0,8 litri che puoi riempire facilmente e che volendo puoi anche staccare. Ha un raccogligocce estraibile molto pratico da pulire e il sistema a cialde ESE rende il tutto semplicissimo. Ti basterà mettere all’interno la cialda da 44 mm abbassare la cloche e premere il pulsante dell’erogazione per un caffè buonissimo. Il design compatto con un peso di soli 3 kg circa e un’altezza di appena 21,5 cm la rendono perfetta per qualsiasi cucina e anche per l’ufficio.

Fai in fretta perché si tratta sicuramente di una promozione che non potrà durare a lungo. Avvaliti di questo sconto del 17% e portati a casa la macchina per caffè Didi Borbone a soli 119,90 euro su eBay, invece che 145 euro. Ordinala ora e la riceverai comodamente a casa tua in appena 3 giorni senza pagare la spedizione.