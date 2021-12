Spider-Man Miles Morales in offerta al prezzo più BASSO di sempre!

Marvel's Spider-Man Miles Morales è in offerta al minimo storico assoluto su Amazon! Il gioco, in versione PlayStation 5, è inserito tra i prodotti Amazon Prime con consegna garantita prima di Natale.

È disponibile in promozione anche la versione PlayStation 4, in quel caso però la spedizione si allunga con spedizione prevista solo dopo il giorno di festa. Puoi comunque fare un tentativo essendo in ogni caso un oggetto Prime.

Marvel's Spider-Man Miles Morales: giocare nei panni dell'uomo ragno non è mai stato così emozionante

Mentre l'ultima pellicola cinematografica, Spider-Man No Way Home, continua a spopolare al botteghino, è naturale che venga voglia di trovarsi un bel gioco che ci permette di replicare a schermo le gesta di Peter Parker.

In questo titolo però prenderemo in realtà i panni di Miles Morales, l'adolescente che segue le orme del suo mentore, Peter appunto, per diventare il nuovo uomo ragno. Quando una feroce forza minaccia di distruggere la sua casa, il nuovo eroe comprende che da grandi poteri derivano grandi responsabilità: arriva il momento di indossare il costume di Spider-Man e guadagnarselo.

Marvel's Spider-Man Miles Morales è un'espansione della storia del primo capitolo della serie ideata da Insomniac Games, riproponendo lo stesso spettacolare gameplay open world, arricchito da qualche novità e una storia che sarebbe degna di una pellicola cinematografica.

Uno dei titoli di lancio per PlayStation 5, è sicuramente un'ottima occasione per vestire i panni del supereroe Marvel proprio mentre impazza la mania Spider-Man grazie al nuovo film. Con l'offerta di Amazon puoi rimediare a questa mancanza, al prezzo più basso di sempre!