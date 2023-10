Spider-Man 2 PS5: prenotalo al MIGLIOR PREZZO sul web

La migliore offerta per prenotare Spider-Man 2 per PlayStation 5, in uscita il prossimo 20 settembre, arriva direttamente da eBay: grazie alla Tech Week infatti puoi prenotare uno dei giochi più attesi dell’anno a soli 67 euro circa, invece degli 80,98 euro richiesti da listino.

Un’occasione che sta andando a ruba e di cui ti consigliamo di approfittare prima che vada in esaurimento.

Spider-Man 2 PS5 al prezzo più basso del web

In Spider-Man 2 PS5, i tuoi amati Spider-Man, Peter Parker e Miles Morales, sono tornati per un’avventura epica. Preparati a lanciarti tra i grattacieli e a utilizzare le nuove Ali di ragnatela per spostarti nella New York di Marvel. Con una grafica mozzafiato e un’ambientazione incredibilmente dettagliata, ti sentirai davvero nel cuore dell’azione.

In questa avventura, potrai passare rapidamente da Peter Parker a Miles Morales, ciascuno con i suoi poteri unici. Questa transizione fluida tra i personaggi ti permetterà di vivere due storie diverse e di sfruttare due incredibili set di abilità.

Sarai testimone di come il cattivo di turno, Venom, minaccia di sconvolgere e distruggere non solo le vite dei nostri eroi, ma anche quelle dei loro cari e di tutta la città.

Spider-Man 2 PS5 punta ad offrirti una storia coinvolgente che ti terrà incollato allo schermo dalla prima all’ultima missione. Con una trama avvincente e personaggi ben sviluppati, questa avventura ti farà sentire come un vero supereroe.

Non perdere dunque l’opportunità di prenotarlo al miglior prezzo del web su eBay. A soli 67,89 euro, questa è l’occasione perfetta per aggiungere un titolo straordinario alla tua collezione di videogiochi in tempo per il lancio del 20 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.