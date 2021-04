Serve un paio di auricolari TWS? Non perdere l’occasione di portarne a casa un paio decisamente interessante, con ottimo design e super bassi: ora puoi averli a 8,99€ su Gshopper, applicando il nostro codice sconto (895B844FF0). Le spedizioni sono assolutamente gratuite, direttamente dalla Cina.

Auricolari TWS in super offerta a 8,99€

Un prodotto esteticamente decisamente, che rispecchia perfettamente il carattere “duro” di questi auricolari senza fili. Infatti, sono perfetti per ascoltare musica godendo di ottimi bassi. Inoltre, grazie al case di ricarica con ben 2200 mAh di batteria, potrai godere di autonomia energetica eccezionale: ti basterà riporre al loro posto le cuffiette quando non ti servono per averle sempre pronte.

Perfette per essere collegate, attraverso il Bluetooth 5.0, a qualsiasi dispositivo compatibile, il meglio lo danno se connesse allo smartphone. Infatti, non manca la riduzione del rumore in conversazione, che ti permetterà di fruire di ottima qualità durante le telefonate.

Per avere subito questi auricolari TWS in super sconto su Gshopper tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice sconto “895B844FF0”.

Le spedizioni, seppur non rapide, sono assolutamente gratuite. Non perdere le migliori offerte del giorno: non solo auricolari, ma tanta tecnologia; le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

