Spettacolari auricolari con powerbank a 12€: PREZZACCIO Amazon (-50%)

Non privarti di provare un gadget particolare come questo paio di auricolari wireless, che ha addirittura la funzione di powerbank. Ad esempio, se lo smartphone si scarica all’improvviso, puoi usare la custodia delle cuffiette per ricaricarlo. Una possibilità da non sottovalutare in caso di emergenza.

Grazie alle promozioni Amazon del momento, puoi portarlo a casa risparmiando il 50%: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averlo a 12€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, offerte dai servizi Prime. Promo con disponibilità limitata, sii veloce.

Auricolari con powerbank in sconto del 50% su Amazon

Un prodotto bellissimo esteticamente, compatto e pratico da portare sempre in giro. Il design in ear, permette alle cuffiette di rimanere ben salde alle orecchie per ore, senza creare fastidio alcuno. Dalla sua, ottima qualità musicale, possibilità di telefonare mantenendo le mani libere e praticissimi controlli touch.

Il case in dotazione non solo si occuperà di proteggere il singolo auricolare, ma funzionerà anche sistema di ricarica degli stessi, mentre non li utilizzi. In questo modo, potrai godere di ottima autonomia energetica. In più, come anticipato, questo wearable puoi utilizzarlo come piccolo powerbank per i tuoi dispositivi, come smartphone, smartwatch e non solo.

Non perdere l’occasione di risparmiare il 50% e portare a casa questi ottimi auricolari senza fili con ricarica d’emergenza a 12€ circa appena da Amazon. Devi solo spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine rapidamente. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite garantite dai servizi Prime. Disponibilità super limitata, sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.