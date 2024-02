Speciale San Valentino: regala un bouquet di rose ETERNO con LEGO

I mazzi di fiori sono sempre belli ma che peccato quando poi li devi buttare via. Per San Valentino studia una soluzione eterna e con un risultato che sorprenderà la tua dolce metà. Opta per questo bouquet di rose di LEGO e farai un figurone esagerato.

Visto che su eBay trovi il coupon, perché farne a meno? Usa il codice “SANVALENTINO” e porta a casa questo set da più di 800 pezzi a soli 56€ con un click.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Bouquet di rose firmato LEGO: bello, originale ed eterno

Diffida da chiunque ti dica che i fiori non sono belli da ricevere: riscaldano il cuore e soprattutto fanno sempre bella figura. Invece di optare per un mazzo che dopo una settimana deve essere buttato, scegli LEGO e ricorda per sempre il momento.

Questo bouquet di rose è bellissimo oltre che originale. Naturalmente richiede un po’ di lavoro perché deve essere montato ma ei, può diventare un lavoro di coppia! Pensa che in confezione trovi le istruzioni e tutti gli 822 pezzi che ti servono per comporre il tuo mazzo.

In totale sono 12 rose e quattro mazzetti di nebiolina (i fiorellini bianchi? Ecco, quelli!). Le rose sono in tre stadi diversi per dare ancora più movimento al bouquet: le trovi in fase di bocciolo, di fiore completo e di fiore aperto.

Insomma, è impossibile non fare un figurone.

Se sei interessato, collegati al volo su Amazon per poter acquistare il tuo bouquet LEGO a soli 56€ con il codice “SANVALENTINO”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.