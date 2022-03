Speciale digitale terrestre: i migliori 10 decoder a meno di 30€

Quale decoder comprare per passare al novo digitale terrestre senza problemi? Abbiamo selezionato i 10 migliori modelli economici, tutti disponibili su Amazon con spedizioni gratis e veloci. Dai un'occhiata e scegli il modello che risponde maggiormente alle tue esigenze.

Digitale terrestre: i migliori decoder economici

Compatti, invisibili, a scomparsa, con media player o con connessione a Internet? I moderni dispositivi pensati per lo switch off sono in grado di adattarsi perfettamente a quello che cerchi e non solo. Spesso offrono funzionalità aggiuntive. Ecco i più interessanti nella fascia di prezzo più economica.

Tutti i modelli che ti segnalerò sono perfettamente compatibili con il codec HEVC Main 10 (H.265) e quindi funzioneranno senza problemi anche quando il passaggio al nuovo modo di guardare la televisione sarà completo.

Quasi tutti i modelli hanno funzionalità aggiuntive. Le due principali sono:

porta USB per inserire memorie esterne e riprodurre contenuti audio e video, come un vero e proprio media player;

connessione a Internet per accedere a funzionalità aggiuntive, come la riproduzione di YouTube. In questo caso, la stessa puoi ottenerla tramite porta Ethernet (quindi a cavo) oppure in WiFi, inserendo nella porta USB una chiavetta come questa, spesso non inclusa in confezione.

Di seguito, i più economici in assoluto, entro i 25€:

Leelbox in offerta lampo a 22,90€: modello con compatibilità anche Dolby Audio, media player e connessione a Internet (tramite antenna WiFi esterna oppure porta Ethernet); modello mini a 23,90€ con uscita sia HDMI che SCART: funzione di media player e compatibilità con connessione a Internet tramite WiFi (chiavetta no inclusa); Fenner a 24,90€: versione compatta, con sintonizzazione automatica, supporto audio Dolby Digital e media player (è fra i più venduti su Amazon).

I modelli invisibili, che spariscono dietro la TV:

Metronic 441625 a 29,75€: edizione con media player e tasto “SOS” (basta premerlo e parte la sintonizzazione automatica dei canali, per una gestione più semplice); B UBISHENG a 25€ circa (spunta il coupon in pagina): modello a scomparsa utilizzabile con uscita HDMI oppure SCART. Dotato di media player e compatibilità con connessione a Internet tramite WiFi per accedere a feature aggiuntive; STRONG SRT 82 a 28,90€: edizione super compatta, grande come una chiavetta smart; dotato anche di media player;

Modelli da appoggiare su un mobile, anche se comunque parecchio compatti:

EDISION PICCO T265 a 27,90€: fra i più scelti in assoluto su Amazon perché dotato di eccellente equilibrio fra qualità e prezzo, dotato anche di media player; Leelbox con chiavetta WiFi in omaggio a 28,04€ in offerta lampo: il kit completo, che ti permette da subito di collegare il dispositivo a Internet per accedere a feature aggiuntive; KOQIT (antenna WiFi in omaggio) a 25,99€: modello molto particolare perché, se collegato a Internet tramite WiFi, può addirittura supportare la trasmissione di contenuti dallo smartphone tramite “MeeCast”; GO Sat a 25,99€: modello con videotutorial in italiano per semplificare la configurazione; possibilità di connessione a Internet (e riproduzione YouTube) e anche di usarlo come media player.

Come vedi, è facile trovare il decoder per il nuovo digitale terrestre che meglio risponde alle tue necessità. Questi modelli sono tutti super economici e da Amazon li porti a casa a meno di 30€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.