Vodafone oggi, 15 Aprile 2021, è tornata sul mercato con la sua Special Minuti 50 Giga dedicata a tutti i nuovi clienti che intendono cambiare operatore.

Special Minuti 50 Giga: i dettagli

Questa tariffa prevede ogni mese minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, e 50 Giga di internet in 4G. Il tutto ad un prezzo di 12,99 euro ogni mese, anziché 14,99 euro al mese.

Questa offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti dell’operatore rosso che decidono di cambiare e passare per la prima volta alla Giga Network 5G. In particolare è dedicata a tutti coloro che provengono da WINDTRE, Very Mobile e TIM, ma non sono esclusi tutti gli altri operatori.

Costi ed altro

Il costo per attivare tale offerta ammonta a 0,01 euro. Questa promo è, inoltre, disponibile sia nella versione delle SIM ricaricabili tradizionali, sia per i nuovi formati ovvero le eSIM. Per il momento, la Special Minuti 50 Giga è attivabile solo nei negozi Vodafone aderenti.

Se si supera il bundle di giga disponibile nell’offerta, la navigazione in internet verrà automaticamente bloccata.

Il costo degli SMS, non previsti per questa promozione salvo eventuali aggiunte, fa riferimento al piano base offerto dall’operatore. Infatti il costo degli SMS sarà pari a 29 centesimi di euro per ciascun messaggio che viene inviato.

Vodafone

Tariffe