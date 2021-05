La winback Special 70 che sarebbe dovuta scadere il 19 Maggio 2021 è stata prorogata fino al 24 Maggio 2021. La tariffa in questione, ricordiamo, è attivabile in MNP per tutti i clienti ex TIM.

Special 70 di TIM: i dettagli

La Special 70 di TIM è disponibile per tutti i clienti che intendono cambiare operatore e hanno ricevuto un SMS informativo molto simile al seguente:

“Offerta Lampo Imperdibile. Passa a TIM a 9,99 euro al mese. Minuti e SMS illimitati. 70 Giga. Con TIM Unica Giga illimitati. New disponibile in MNP per i clienti provenienti da tutti gli operatori“.

La tariffa in questione gode di un pacchetto di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia, SMS sempre senza limiti e verso tutti e 70 Giga di internet alla velocità massima di 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Tutto questo a soli 9,99 euro al mese.

Inoltre, grazie agli accordi sul roaming europeo sono inclusi ben 6 Giga dedicati alla navigazione nell'Unione Europea.

Costi ed altro

Il contributo di attivazione è gratuito, invece, quello relativo alla scheda SIM equivale a 10 euro. Inoltre, tale offerta è attivabile nei TIM Store anche per chi non ha ricevuto il messaggio e intende cambiare operatore, grazie a dei codici disponibili in quantità limitata. La promozione Special 70 comprende anche i servizi Lo Sai e Chiama Ora, entrambi inclusi senza costi aggiuntivi.

