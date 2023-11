Specchietto retrovisore SMART a 26€: sconto 73%, retrocamera GRATIS (Amazon)

Lo specchietto retrovisore smart, semplicissimo da installare, ti permette di avere sotto controllo – tramite 2 videocamere – quello che accade davanti alla parte anteriore e a quella posteriore dell’auto. Il dispositivo integra un display da 4,3“, che ti offrirà il pieno controllo.

In promozione su Amazon, puoi prenderlo con uno sconto del 73%. Se non è già finito, segui queste istruzioni e completa il tuo ordine per averlo a 26,99€ appena:

copia fra gli appunti il codice ” KW2J5BTT “;

metti il prodotto nel carrello ;

; completa il tuo ordine.

Lo ricevi in modo veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Sii rapido: la disponibilità residua è limitatissima.

Facilissimo da installare, puoi farlo in pochi secondi e in totale autonomia, sul posteriore c’è la prima delle due videocamere. La seconda è invece la retrocamera e dovrai installare, appunto, sul posteriore della vettura.

Ampio l’angolo di visione, e ottima la risoluzione, non manca la visione notturna. Inoltre, puoi contare anche sulla registrazione continua dei filmati.

