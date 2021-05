L'estate alle porte, un festa in giardino (ma anche un aperitivo in spiaggia), un buon drink, ottimo cibo. Che manca? Musica e illuminazione giusta. Bene, ho trovato un prodotto due in uno che è uno spettacolo, anzi: che fa spettacolo. Con 20,39€ porti a casa da Amazon uno speaker audio Bluetooth, con super bassi, dotato di sistema LED e batteria ingrata. Uno sfizio che puoi toglierti approfittando anche di spedizioni rapide e gratis, se sei cliente Prime!

Speaker senza fili in offertona su Amazon

Bello: un aggettivo che non basta a descrivere un prodotto come questo. Il suo design ha un carattere deciso. Certo, puoi usare questo device in casa per ascoltare musica rilassante, ma stai pur certo che è il massimo lo darà quando ci sarà da “fare casino”. Infatti, ha un volume potente, bassi ben definiti e ci sono diverse modalità di sfruttare il LED: fino a 6 kit di colori e anche la possibilità di farli variare a ritmo di musica! Se il LED dà fastidio, se vuoi davvero rilassarti, nessun problema: puoi disabilitarlo.

Grazia alla batteria integrata, potrai godere di una riproduzione che arriva fino a 8 ore prima di dover passare all'alimentazione elettrica per ricaricarlo. La connessione alla sorgente musicale avviene in due modi: decidi tu se sfruttare il Bluetooth 5.0 oppure l'interfaccia AUX (il cavo jack da 3,5 millimetri).

Nel caso decidessi di collegarlo allo smartphone, ed arrivasse una telefonata, nessun problema: c'è un microfono integrato e potrai rispondere direttamente dalla cassa!

Insomma, per 20€ circa – grazie a questa offertona – porti a casa da Amazon un vero e proprio gioiellino. Sii rapido però, non credo che questo speaker wireless rimarrà disponibile ancora per molto. Per accaparrartelo, devi solo completare subito l'odine e poi aspettare il tuo ordine: se sei cliente Prime, la consegna è super rapide e gratuita. Belli questi sconti e queste occasioni, vero? Le miglio le postiamo in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

