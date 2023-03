Lo speaker Bluetooth portatile di Sony e PAZZESCO e ora è al 37%

Oggi ti segnalo questa offerta che ti permette di portarti a casa una piccola cassa wireless amplificata e portatile a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo speaker Bluetooth Sony SRS-XB13B a soli 37,99 euro, invece che 60 euro.

Uno sconto così basso non si vedeva da un po’, ragion per cui devi essere velocissimo per riuscire ad averlo a questo prezzo. Questo speaker wireless è pratico e utilissimo. Lo porti dove vuoi e lo colleghi velocemente a qualsiasi dispositivo, dentro o fuori casa.

Sony SRS-XB13B a un ottimo prezzo su Amazon

Grazie a Sound Processor e DPS, questo speaker riesce a offrire un suono eccezionale a 360° che riempie la stanza. Puoi sperimentare i bassi potenti e ascoltare la tua musica preferita in modo coinvolgente, proprio come se fossi a un concerto live.

Oltre a questo, Sony SRS-XB13B ha un design compatto, leggero e molto robusto. Studiato apposta per poterlo portare ovunque, al mare o in montagna. Infatti ha un rivestimento che gli garantisce la massima resistenza all’acqua (IP67), ai raggi UV e alla polvere. Ha un pratico laccetto che ti consente di agganciarlo a uno zaino, ad esempio. Ed è dotato di una super batteria in grado di durare per ben 16 ore con una sola ricarica.

Davvero un’offerta da non lasciarsi sfuggire. Devi essere veloce però perché difficilmente durerà ancora per molto. Quindi vai su Amazon e acquista il tuo speaker Bluetooth Sony SRS-XB13B a soli 37,99 euro, invece che 60 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

