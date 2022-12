Speaker Bluetooth portatile: 24H di suono anche in acqua (Amazon)

Grazie a questa strepitosa offerta oggi puoi fare un vero colpaccio e portarti a casa una cassa preamplificata con un suono stupendo spendendo pochissimo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo speaker Bluetooth portatile Anker a soli 31,99 euro, invece che 39,99 euro.

Con questa piccola cassa portatile dal design compatto e robusto avrai la possibilità di portare la tua musica ovunque tu voglia. Gode di un ottimo suono stereo da 12 W ed è resistente all’acqua. Ha un’autonomia di ben 24 ore con una sola ricarica e una connessione stabile che ti permette di associare qualsiasi dispositivo in un attimo.

Speaker Bluetooth portatile: il meglio del suono ovunque tu voglia

Questo bellissimo speaker Bluetooth riesce ad abbinare perfettamente il design raffinato e compatto con un suono potente e deciso. Riuscirai facilmente a infilarlo in un piccolo zaino e averlo sempre con te durante i tuoi viaggi. Inoltre è resistente all’acqua con certificazione IPX7 per cui che tu vada al mare o in montagna il tuo Anker portatile potrà essere sempre al tuo fianco.

Gode della tecnologia BAssUp per avere bassi potenti e profondi mantenendo comunque un sound chiaro e limpido. E i 12 W di cui è dotato garantiscono un suono senza distorsioni anche alzando il volume al massimo. La tecnologia Bluetooth ti permette di collegare qualsiasi dispositivo come smartphone o tablet riuscendo a mantenere una buona connessione fino a circa 30 m di distanza. Ciliegina sulla torta, potrai ascoltare i tuoi contenuti audio per 24 ore consecutive.

Non c’è davvero tempo da perdere, questa è un’offerta da non farsi scappare. Perciò, prima che sia tardi, dirigiti su Amazon e acquista il tuo speaker Bluetooth portatile Anker a soli 31,99 euro, invece che 39,99 euro. Se lo ordini oggi lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.