Speaker Bluetooth portatile con 24h di autonomia a MENO di 25€

Offerta bomba che sta proponendo in questo momento Amazon con cui puoi fare un vero colpaccio, ma devi essere rapido. Metti subito nel tuo carrello lo speaker Bluetooth portatile Linkyou a soli 24,99 euro, anziché 49,98 euro inserendo il codice 5YYQOQKX al momento del pagamento.

In questo modo, grazie al codice segreto, puoi avere uno sconto del 50% sul totale. Assolutamente un’offerta da non farsi scappare. Anche perché questa cassa wireless portatile è davvero un gioiellino. È potente, resistente all’acqua e ha una mega batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

Speaker Bluetooth portatile: la musica dove vuoi

Questo speaker Bluetooth portatile è molto leggero e compatto. Ha un comodo laccetto che ti permette di agganciarlo a un moschettone per tenerlo sempre con te, anche durante le tue escursioni. La tecnologia Bluetooth 5.2 garantisce la massima stabilità con i tuoi dispositivi associati. E grazie alla batteria da 4000 mAh puoi ascoltare musica per 24 ore con una sola ricarica.

Gode di un suono molto potente e pulito, senza distorsioni anche ad alto volume. Lo puoi usare all’esterno senza perdita di suono. È dotato di un microfono incorporato con cui puoi fare chiamate come fosse un vivavoce. È resistente all’acqua con certificazione IPX7. Per cui portalo in spiaggia, in piscina o sotto la doccia.

Amplifica i tuoi dispositivi e accendi le tue feste con una spesa irrisoria. Prima che le unità disponibili finiscano vai su Amazon e acquista il tuo speaker Bluetooth portatile Linkyou a soli 24,99 euro, anziché 49,98 euro inserendo il codice 5YYQOQKX al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.