Speaker Bluetooth MINI che suona forte: costo irrisorio (Amazon)

Questo mini speaker Bluetooth lo è di nome e di fatto. Sta letteralmente nel palmo della tua mano ma stai sicuro che non ti delude non ti fa scendere a compromessi. In super sconto è un acquisto sensazionale quindi aggiungilo immediatamente al carrello e pagalo appena 9,99€ su Amazon. Non tardare perché è così conveniente che secondo me va a ruba nel giro di una giornata.

Finalmente la festa viene sempre con te, ovunque tu vada.

Mini speaker Bluetooth: mai più senza

Lo guardi e pensi “impossibile” invece è proprio lui che riproduce tutte le tue canzoni preferite come una cassa da discoteca. Non ha mezzi termini la qualità che ti fa avere ed è per questo che a dieci euro circa è un vero regalo.

Come ti ho detto è piccolo così lo puoi infilare in borsa o nello zaino e ce l'hai sempre a portata di mano. Lo colleghi allo smartphone in due secondi e appena premi play ogni occasione è giusta per fare festa. Visto che non occupa spazio lo puoi abbinare anche al tuo laptop e amplifichi la sua portata. O a un tablet per esempio. Insomma, lo utilizzi come vuoi perché non ti pone limiti.

Con un dito vai avanti e indietro e con i microfoni integrati ci parli persino in vivavoce se qualcuno ti chiama.

Pensa che il suo potenziale è inarrestabile tant'è che lo puoi agganciare dove vuoi con il laccetto che trovi in confezione. Lo ricarichi in una mossa come se stessi ricaricando lo smartphone e torna subito operativo. La batteria dura un paio di ore ma si alimenta anche in fretta.

Fatti tentare e aggiungi al volo questo mini speaker su Amazon a soli 9,99€, non potrai che amarlo. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in Italia se hai un abbonamento Prime attivo.