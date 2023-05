Speaker Bluetooth, luce da notte e temperatura: gadget WOW a pochi spiccioli (9€)

Non è chiaro, ma potrebbe trattarsi di un errore di prezzo. Questo bellissimo gadget tech di design funziona come speaker Bluetooth, luce da notte, sistema di monitoraggio della temperatura e integra anche suoni rilassanti per dormire. Si gestisce completamente tramite applicazione per smartphone e adesso, inverosimilmente, costa niente su Amazon. Completa l’ordine al volo finché è disponibile a 9,87€ appena con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è certamente limitata.

Particolarissimo nell’estetica. Nasce anche come perfetto dispositivo da posizionare nella camera dei bambini. Infatti, oltre alle funzionalità di altoparlante wireless e luce da notte, può emettere suoni rilassanti e anche cantare dolci ninna nanne: scegli tutto utilizzando l’apposita applicazione per smartphone.

Diversamente, è il prodotto perfetto anche da sfoggiare in salotto o in cucina, considerando l’eccezionale design. Da non trascurare la presenza di termometro integrato. La luce da notte può essere impostata su diversi colori, tutti super rilassanti.

Insomma, un prodotto super sfizioso e completo, che adesso da Amazon puoi portare a casa a 9,87€ appena, per effetto di un possibile errore di prezzo. Completa l’ordine adesso e ottieni un dispositivo multifunzione particolarissimo. Disponibilità in promozione super limitata.

