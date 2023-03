Speaker Bluetooth o lampada portatile? TUTTO, e ora è al 57%

Se fai veloce oggi puoi fare un vero colpaccio e ti porti a casa una cassa portatile e impermeabile che diventa anche una lampada. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello lo speaker Bluetooth ION a soli 42,66 euro, invece che 99,99 euro.

Grazie a questo sconto del 57% si registra il minimo storico. Quindi va da sé che dovrai essere veramente rapido perché le unità disponibili spariranno in un attimo. Questa bellissima cassa portatile amplificata è molto versatile. La puoi usare come una lampada e creare l’atmosfera che vuoi. E puoi facilmente collegare i tuoi dispositivi e riprodurre le tue playlist.

Speaker Bluetooth ION: bello, pratico e versatile

Questo speaker Bluetooth ha un design accattivante con la sua forma a cono e una trama grigia. È compatto e leggero. È dotato di un pratico laccetto che ti permette di trasportarlo facilmente o agganciarlo da qualsiasi parte. Grazie alla sua cassa full range da 60 W potrai ascoltare la musica che preferisci a piena potenza.

La tecnologia Bluetooth 5.0 garantisce una connessione stabile con tutti tuoi dispositivi. È poi dotata di 5 modalità con effetti colorati. La puoi usare come luce notturna o per animare le tue feste. È impermeabile con certificazione IPX5 e quindi della puoi portare anche in spiaggia o in piscina. E ha una super batteria in grado di durare per ben 10 ore con una sola ricarica. Sulla parte superiore ha dei comodi pulsanti dove potrai regolare i volumi e gestire le tue tracce musicali.

A questo prezzo è davvero un affare da non perdere. Fai presto dunque, vai adesso su Amazon e acquista il tuo speaker Bluetooth ION a soli 42,66 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.