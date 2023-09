Speaker Bluetooth (IPX7) dal suono potente e preciso a 14€

Prima che tutto finisca ti voglio subito avvisare che questa promozione è un’offerta lampo. Ciò vuol dire che quando le richieste saliranno al 100% non sarà più possibile completare l’acquisto a questo prezzo. Quindi fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello lo speaker Bluetooth MUQI a soli 14,50 euro, invece che 26,99 euro.

Già il prezzo originale senza sconto non era altissimo ma con questo ribasso è da prendere al volo. Avrai per le mani una cassa amplificata dal suono meraviglioso, con bassi potenti e un audio che si diffonde a grande distanza. È dotato di una super batteria ed è resistente all’acqua.

Speaker Bluetooth dal design leggero e robusto

Il design di questo altoparlante portatile lo rende perfetto per i tuoi viaggi. Te lo puoi portare ovunque per ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi momento. Grazie alla sua batteria al litio da 2200 mAh è in grado di durare per ben 24 ore con il volume al 50% e si ricarica in appena 3 ore.

È resistente all’acqua con certificazione di grado IPX7 e quindi lo puoi portare in spiaggia o in piscina. Si collega velocemente i tuoi dispositivi mantenendo una connessione affidabile e senza latenza entro un raggio di ben 20 metri. Ha due altoparlanti da 10 W e dei comandi sulla parte superiore per controllare le tracce musicali, il volume e l’accensione.

Fai presto perché un’offerta così durerà pochissimo. Le richieste sono già alte, nonostante siano partite da poco. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo speaker Bluetooth MUQI a soli 14,50 euro, invece che 26,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.