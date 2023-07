Speaker Bluetooth impermeabile a 3€ su Amazon: è FOLLIA (spedito gratis)

Non è chiaro se si tratti di un errore di prezzo, ma di fatto – in questo momento – questo speaker wireless lo prendi a 3€ circa appena da Amazon. La cosa assurda è che le spedizioni, sebbene non siano veloci, sono completamente gratuite. Se non è già finito, completa al volo il tuo ordine per approfittarne. Disponibilità sicuramente limitatissima.

Un prodotto comodissimo per ascoltare la musica che ti piace di più, ovunque desideri. Persino sotto la doccia. Infatti, non solo è impermeabile, ma puoi anche usare la ventosa alloggiata sul posteriore per attaccarlo al muro. Tramite i tasti rapidi di gestione, puoi cambiare brano e persino rispondere al telefono! Grazie al microfono integrato, puoi parlare al telefono in vivavoce.

Bello e colorato, è naturalmente dotato di batteria integrata ricaricabile. A stupire definitivamente, è la possibilità di acquistare questo dispositivo a 3,27€ appena da Amazon in questo momento.

Non è certo un prodotto topo di gamma, sarebbe folle pretenderlo, ma sicuramente un valido dispositivo da portare con sé, senza il terrore che possa perdersi o rovinarsi. Completa al volo l’ordine da Amazon per accaparrartelo. Il tuo nuovo speaker Bluetooth wireless lo ricevi con spedizioni assolutamente gratuite, seppur non rapide. Sii veloce, la disponibilità è limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.