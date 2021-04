Un ottimo speaker audio Bluetooth, dal design decisamente interessante, che adesso porti a casa a 12,99€ direttamente da Amazon. Tutto quello che ti serve è uno speciale codice sconto (8EXEFUWT), da applicare prima del pagamento. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Speaker audio Bluetooth in super sconto su Amazon

Dotato di certificazione IPX7, e di batteria integrata, questo dispositivo è perfetto da collegare in Bluetooth allo smartphone e portarlo con te anche mentre sei in giro. Sarà pronto ad animare le tue feste in giardino, oppure le giornata in spiaggia, con la musiche che più ti piace.

Non solo, grazie alla modalità stereo wireless, potrai accoppiare contemporaneamente due unità di questo speaker Bluetooth, per ottenere un effetto eccezionale. Del resto, risparmiando il 50%, non sarà un problema acquistarne due e creare un vero e proprio piccolo impianto.

Per avere subito questo interessante speaker senza fili a 12,99€ su Amazon, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di effettuare il pagamento – inserire il codice sconto “8EXEFUWT”. I coupon sono limitati, non sappiamo se – nel momento in cui lo utilizzerai – sarà ancora attivo.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime. Per non perdere le migliori occasioni Amazon e non solo, iscriviti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

