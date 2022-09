Speaker a conduzione ossea: gadget del MOMENTO, 27€ su Amazon (-50%)

Uno dei gadget del momento, fra i più popolari, è sicuramente questo. Si tratta dello speaker Bluetooth a conduzione ossea. Niente a che vedere con i classici modelli, funziona in modo completamente diverso. Infatti, basta appoggiarlo su una determinata superficie per godere di un’esperienza audio incredibile. Un prodotto particolarissimo, che proprio per questo attira l’attenzione.

Lo abbini allo smartphone (o al PC, al tablet e non solo), lo posizioni su una superficie – fissandolo tramite le sue ventose – e fai partire il brano. Rimarrai esterrefatto della potenza che riesce a sviluppare propagando le onde sonore tramite la superficie stessa. Una genialata.

Incuriosita anche io, l’ho cercato su Amazon e ne ho scovato uno in sconto del 50%, grazie a un particolare codice. Puoi accaparrartelo mettendolo nel carrello e applicando il codice “RILWFTYH” prima di completare l’ordine. Lo prendi a 27€ circa appena e le spedizioni sono completamente gratuite.

Speaker a conduzione ossea: il gadget da provare

Compatto, super portatile e dotato di batteria integrata ricaricabile, è pensato per poter essere utilizzato praticamente ovunque desideri. Basta lui e il tuo smartphone per dare il via alla festa.

Plastica, vetro, legno, metallo: appoggia il tuo speaker a conduzione ossea su superfici diverse per ottenere effetti altrettanto diversi fra loro e tutti particolarissimi.

Un gadget che attualmente spopola anche su TikTok ed è assolutamente da provare, soprattutto se è scontato del 50%: mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “RILWFTYH”. Lo prendi a 27€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente gratuite.

