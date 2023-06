Spazzolino elettrico sonico Philips al MINIMO STORICO su Amazon

Denti bianchi e un sorriso smagliante senza sforzo? La soluzione si trova su Amazon e costa molto meno rispetto al prezzo originale. Quindi non perdere tempo, metti subito nel tuo carrello lo spazzolino elettrico sonico Philips a soli 43,99 euro, invece che 80,70 euro.

Offerta spettacolare dunque, grazie a questo sconto del 45% potrai risparmiare oltre 36 euro sul totale. Tieni presente che questo è il prezzo più basso di sempre per cui è una promozione destinata a durare poco. Con questo spazzolino elettrico in pochissimo tempo avrai denti bianchi, gengive sane e un sorriso brillante.

Philips: lo spazzolino elettrico che sbianca i denti

Questo spazzolino è dotato della tecnologia sonica che muove la testina fino 62.000 movimenti al minuto. In questo modo, non solo riesce ad arrivare nelle zone più difficili, ma pulisce anche in profondità. Nonostante questo movimento veloce non danneggia le gengive. E poi ha un sensore della pressione che ti aiuta a non esagerare con la forza e un timer di due minuti a intervalli di 30 secondi per una corretta igiene dentale.

Puoi personalizzare facilmente le modalità di spazzolamento scegliendo tra due disponibili, per una pulizia quotidiana o per rimuovere le macchie superficiali. È dotato della tecnologia BrushSync che sincronizzare la testina con il manico e ti segnalerà quando è il momento di sostituirla. Infine, una menzione doverosa della batteria che in grado di durare fino a due settimane con una sola ricarica.

Fai presto perché un’offerta così vantaggiosa durerà uno schiocco di dita. Perciò vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo spazzolino elettrico sonico Philips a soli 43,99 euro, invece che 80,70 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.