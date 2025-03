Lo spazzolino elettrico che protegge le gengive

Se ancora non sei passato allo spazzolino elettrico, è giunto il momento. Su Amazon trovi Oral-B Pro Series 3, con 2 testine di ricambio, in sconto al -30% a 44,99 euro.

Si tratta di un dispositivo avanzato per l’igiene orale, progettato per offrire una pulizia profonda e protezione delle gengive, risulando dunque più delicato rispetto ai modelli tradizionali. Questo spazzolino è dotato di una testina rotonda esclusiva che circonda ogni dente, rimuovendo fino al 100% in più di placca rispetto a uno spazzolino manuale contribuendo a mantenere le gengive sane e il sorriso, più bianco sin dal primo utilizzo.

Comodissimo da usare, il suo prezzo è sceso a 44,99 euro, invece di 64 euro.

Lo spazzolino elettrico in offerta

Il Pro Series 3 protegge le gengive dall’eccessiva pressione o dallo sfregamento. Infatti, include un timer professionale integrato che garantisce una spazzolatura di 2 minuti, come raccomandato dai dentisti, con un segnale ogni 30 secondi per guidare il passaggio tra le diverse aree della bocca. La tecnologia di controllo della pressione a 360° è fondamentale per proteggere le gengive delicate, riducendo la velocità dello spazzolino e avvisando visivamente se si spazzola troppo forte.

La batteria agli ioni di litio offre una lunga durata, garantendo più di due settimane di spazzolamento con una sola carica. Il kit include un manico di spazzolino elettrico, due testine di ricambio (una pre-installata e una extra), e una custodia da viaggio per facilitare il trasporto.

Questo spazzolino è ideale per adulti e adolescenti che cercano una pulizia dentale profonda e desiderano migliorare la salute delle proprie gengive. La sua tecnologia avanzata e il design minimale e moderno lo rendono un alleato perfetto per una routine di igiene orale professionale a casa.