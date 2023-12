Spazzolino elettrico Oral-B in offerta per Natale con consegna immediata (-21%)

Amazon vuole darti una mano nel fare un ottimo regalo di Natale dell’ultimo momento proponendoti l’eccellente spazzolino elettrico Oral-B Pro Series 3 in sconto a 69,99 euro. Un prezzo super per un prodotto della sua categoria.

Spazzolino elettrico Oral-B in sconto: che affare!

La tecnologia Oral-B 3 in 1 offre un’igiene profonda, rimuovendo fino al 100% di placca in più rispetto agli spazzolini manuali. Le testine rotonde, caratteristiche distintive di Oral-B, agiscono su zone altrimenti irraggiungibili, garantendo una pulizia completa e contribuendo a gengive più sane.

Proteggi la tua bocca con la modalità di pulizia Denti Sensibili e il Controllo della Pressione di Spazzolamento delle Gengive Visibile a 360°. Il sensore si illumina se stai spazzolando troppo forte, prevenendo danni alle gengive.

Con tre modalità di pulizia facili da usare e il quadrante del timer integrato, questo spazzolino ti guiderà per ottenere una pulizia completa in ogni sessione. Cambia la zona di spazzolamento ogni 30 secondi per una pulizia uniforme.

La tecnologia batteria migliorata garantisce un’esperienza senza interruzioni, con un indicatore LED che segnala quando è necessario ricaricare. Il pacchetto include due manici con timer di 2 minuti, un caricatore e due testine di ricambio.

Rendi speciale questo Natale con il regalo della salute orale. Acquista subito lo spazzolino elettrico Oral-B Pro Series 3 e regala a chi ami il lusso di un sorriso radiante. Approfitta dell’offerta limitata.

