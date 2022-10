Spazzolino elettrico Oral-B a METÀ PREZZO: già tuo con appena 39€

Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 2 è certamente fra i modelli più consigliati per prenderti cura nel miglior modo possibile della tua igiene orale e per mantenere nell’intera giornata una piacevole sensazione di freschezza in bocca. Funzionalità ed estetica di livello altissimo per un dispositivo di cui non riuscirai più a fare a meno.

La promozione durerà solo pochi giorni, devi approfittarne adesso: fai ora il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto irripetibile del 50%, lo spazzolino Oral-B sarà tuo con poco più di 39 euro.

Spazzolino elettrico Oral-B Pro 2 in offerta su Amazon ad un prezzo bassissimo

A bordo di questo spazzolino elettrico troviamo una testina rotonda in grado di rimuovere fino al 100% di placca in più rispetto ai modelli classici. Sbianca i denti fin dal primo giorno, eliminando delicatamente le macchie superficiali.

Massima cura per le tue gengive: il sensore di pressione ti avviserà nel caso in cui, durante l’utilizzo, tu stessi spazzolando più intensamente del dovuto. Oral-B Pro 2 è dotato di un timer integrato, che entra in azione dopo un tempo consigliato di 2 minuti. Potrai inoltre beneficiare di 2 modalità di spazzolamento dedicate alla pulizia quotidiana ed alla protezione delle gengive. Nessun problema di autonomia, grazie alla batteria integrata che ti consentirà di utilizzare lo spazzolino fino a 2 settimane.

Non rinunciare al risparmio, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo spazzolino elettrico Oral-B Pro 2: oltre a pagarlo la metà del prezzo, arriverà a casa in men che non si dica e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.