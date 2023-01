SoundPEATS TrueAir2: le TWS che alle orecchie sono uno SPASSO (-40%)

Alla ricerca di un paio di cuffie veramente wireless a un prezzo accessibile? Su Amazon sono andate in sconto le SoundPEATS TrueAir2 e non te le puoi perdere.

Disponibili in due colorazioni, una volta che le provi non finirai mai di consigliarle perché sono fenomenali. Approfitta ora del ribasso del 40% e portale a casa con soli 29,90€, vedi come ne rimarrai entusiasta.

Le spedizioni, come sempre, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

SoundPEATS TrueAir2, le true wireless che stavi cercando

Innanzitutto, queste cuffie sono veramente senza fili. Non c’è bisogno di un cavo per collegarle al tuo smartphone o al tuo lettore musicale, il che significa che puoi muovere la testa in qualsiasi direzione senza dover preoccuparti di tirare o strappare il cavo. Inoltre, il design leggero e confortevole significa che puoi indossarle per ore senza sentirti a disagio.

Disponibili sia in nero che in bianco, una volta che le provi sul tuo smartphone non le togli più dalle orecchie. Ovviamente con il loro sistema Bluetooth puoi collegarle sia a dispositivi Android che iOS in una sola mossa.

Il punti di forza è la loro qualità del suono. Nonostante il loro prezzo accessibile, offrono un suono cristallino e dettagliato che ti farà apprezzare ancora di più la tua musica. Inoltre, hanno un quadruplo microfono che cattura la tua voce in modo superbo, ciò significa che nelle chiamate ti senti perfetto e senza interruzioni. Altra caratteristica da non sottovalutare? La durata della batteria di ben 25 ore.

Che altro dirti, hai a portata di mano anche i controlli touch.

Insomma, se sei alla ricerca di un paio di cuffie veramente wireless di alta qualità a un prezzo accessibile, dovresti davvero considerare i SoundPEATS TrueAir2. Non puoi sbagliare con queste cuffie.

Acquistali ora su Amazon a soli 29,90€ grazie al ribasso del 40% in corso, non perdere tempo.

