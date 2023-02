SoundPEATS Free 2: auricolari wireless in OFFERTA lampo a 23€

Metto subito le mani avanti e ti dicendoti che questa offerta durerà il tempo di scioccare le dita, per cui devi essere super veloce. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello SoundPEATS Free 2 Classic a soli 23,05 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo doppio sconto avrai un notevole risparmio e sopratutto delle ottime cuffiette Bluetooth. Però tieni presente che, essendo un’offerta lampo, quando le richieste saranno arrivate al 100% non sarà più possibile acquistarle. E dato che sono davvero degli auricolari wireless eccellenti, questo accadrà a breve.

SoundPEATS Free 2 Classic a un prezzo minuscolo

SoundPEATS Free 2 Classic hanno una bellissima custodia di ricarica che gli garantisce ben 30 ore di ascolto. E con una singola ricarica invece fono a 8 ore di autonomia. Sono sia belle che molto comode. Rimangono stabili nelle orecchie e quasi non si vedono. I morbidi cuscinetti in silicone isolano bene il suono e ti permettono di godere di un’audio eccezionale sia per ascoltare musica che per effettuare chiamate.

Sono anche resistenti all’acqua con certificazione IPX5, quindi le puoi usare tranquillamente all’esterno, anche quando piove o mentre svolgi attività fisica. Il Bluetooth 5.1 offre una connessione veloce con i tuoi dispositivi, che si assoceranno appena le tiri fuori dalla custodia. E hanno dei comodi comandi touch per gestire il volume e le traccie musicali o video.

Approfitta anche tu di questa incredibile offerta. Se vuoi rientrare tra coloro che beneficeranno di questo sconto devi essere velocissimo. Per cui corri su Amazon e acquista i tuoi SoundPEATS Free 2 Classic a soli 23,05 euro, invece che 39,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

