SoundPEATS Engine 4 in offerta: audio Hi-Res ad un prezzo competititvo

Gli auricolari Bluetooth SoundPEATS Engine 4 offrono un’esperienza audio premium per gli amanti della musica, e ora sono disponibili su Amazon con uno sconto del 30%.

Certificati dalla Japan Audio Society, questi auricolari Hi-Res Audio forniscono un’ampia risposta in frequenza da 20Hz a 40KHz, garantendo una riproduzione del suono delicata e originale. La tecnologia codec LDAC assicura una qualità audio impeccabile, ripristinando la bellezza della voce e degli strumenti musicali.

I SoundPEATS Engine 4 sono equipaggiato con un sistema di driver dinamici duali coassiali, composto da un woofer da 10 mm e un tweeter da 6 mm. Questo design innovativo offre prestazioni dei bassi superiori, un migliore isolamento acustico e una minore distorsione, garantendo bassi profondi e potenti, una musica più ricca e un suono autentico.

Dotati della tecnologia Bluetooth 5.3 avanzata, gli auricolari SoundPEATS Engine 4 assicurano una trasmissione del suono veloce e stabile, con una connessione fino a 43 ore di riproduzione grazie alla custodia di ricarica inclusa. Con la connettività Bluetooth multipoint, è possibile passare senza soluzione di continuità tra due dispositivi contemporaneamente, godendo della massima versatilità.

Inoltre, gli auricolari SoundPEATS Engine 4 offrono un’esperienza di gioco ottimizzata con una bassa latenza di soli 70 ms, garantendo video e audio sincronizzati. Grazie all’app SoundPEATS, è possibile personalizzare ulteriormente l’esperienza audio secondo le proprie preferenze.

In sintesi, gli auricolari Bluetooth SoundPEATS Engine 4 offrono un audio di alta qualità, un design innovativo e una connettività avanzata, rendendoli la scelta ideale per gli amanti della musica in movimento. Approfitta dell’offerta su Amazon e porta la tua esperienza musicale al livello successivo con SoundPEATS Engine 4.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.