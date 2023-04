SoundPEATS Air3: auricolari wireless con cancellazione del rumore al 42%

Ormai di auricolari Bluetooth ce ne sono un’infinità e ne puoi trovare di ogni qualità e tipologia. Però oggi voglio segnalarti questa offerta che ti permette di acquistare delle cuffiette wireless davvero eccellenti a un ottimo prezzo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello SoundPEATS Air3 a soli 40,61 euro, invece che 69,99 euro.

In questo momento quindi potrai beneficiare di uno sconto del 42% e risparmiare oltre 29 euro sul totale. Questi auricolari wireless sono molto leggeri, rimangono stabili e sono comodissimi. Li puoi usare tranquillamente per ascoltare la tua musica preferita, per guardare film, per giocare o per fare chiamate.

SoundPEATS Air3: qualità altissima a un ottimo prezzo

Gli auricolari wireless SoundPEATS Air3 sono dotati del chip Qualcomm QCC3040, che unito a driver da 14,2 mm regalano un audio eccezionale. Riuscirai ad ascoltare ogni minimo dettaglio dei tuoi contenuti audio. E sono dotati di una tecnologia innovativa che comprende quando togli le cuffiette dalle orecchie, mettendo in pausa quello che stai ascoltando, e quindi riprendendo quando le indossi di nuovo.

Possiedono dei comandi touch intelligenti che ti permettono di rispondere alle chiamate, di alzare il volume, di mettere in pausa la musica o il video, di passare alla traccia successiva o parlare con gli assistenti vocali. Sono anche dotati di una modalità gaming che riduce notevolmente la latenza e ti permette di godere dei tuoi giochi. E poi hanno una super batteria in grado di durare per 5 ore con una sola ricarica.

Non perdere questa occasione incredibile. Prima che sia tardi vai su Amazon e acquista i tuoi SoundPEATS Air3 a soli 40,61 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.