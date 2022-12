Soundcore Sport X10: auricolari Bluetooth sportivi a prezzo SHOCK

Se sei uno sportivo e ti piace ascoltare la tua musica preferita mentre svolgi le tue attività fisiche, allora oggi è il tuo giorno fortunato. Grazie a quest’offerta di Amazon potrai risparmiare il 30% e mettere nel tuo carrello gli auricolari Bluetooth Soundcore Sport X10 a soli 69,99 euro, anziché 99,99 euro.

Queste cuffiette wireless sono perfette per chi fa sport e attività fisiche, ma non solo. Sono realizzati in modo tale da avvolgere l’orecchio e quindi rimanere stabili anche mentre si corre, si salta o si fanno esercizi fisici come yoga. Offrono un ottimo suono sia per ascoltare musica che per fare chiamate. Sono impermeabili e hanno un’autonomia eccezionale.

Soundcore Sport X10: vivi lo sport a ritmo di musica

Gli auricolari Soundcore Sport X10 sono dotati di ganci girevoli per le orecchie che possono ruotare di 210°. Grazie a questo design unico rimarranno ancorati saldamente nella loro posizione anche mentre fai movimento. Inoltre sono molto comodi e hanno un buon isolamento acustico. Sono piccoli e leggeri e quindi li potrai indossare per molto tempo senza che ti diano fastidio.

Sono completamente impermeabili con certificazione IPX7 e questo li rende estremamente versatili. Offrono un ottimo suono grazie alla tecnologia BassUp che analizza e migliora i bassi in tempo reale. Sono perfetti anche per fare chiamate perché chi ti ascolterà potrà udire la tua voce in modo forte e chiaro. Con una sola ricarica avrai fino a 8 ore di riproduzione musicale e poi altre 3 ricariche complete grazie alla custodia. Quindi otterrai un totale di 32 ore di ascolto.

Non perdere questa opportunità incredibile. Soprattutto se sei uno sportivo, ma non solo, questa rappresenta un’offerta da cogliere al volo. Perciò vai subito su Amazon e acquista i tuoi Soundcore Sport X10 a soli 69,99 euro, anziché 99,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita e garantita prima di Natale.

