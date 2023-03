Soundcore Space Q45: cuffie wireless con 50h di autonomia e ANC (-20€)

Sei indeciso tra quali cuffie wireless scegliere? Vorresti un modello che sia comodo e garantisca una grande autonomia? Allora dai un’occhiata a questa offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Soundcore Space Q45 a soli 129,99 euro, invece che 149,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo ribasso, se sei rapido puoi avere delle ottime cuffie wireless e risparmiare anche 20 euro. Inoltre questa offerta prevede la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Assolutamente da non perdere.

Soundcore Space Q45: musica come se fossi a un concerto

Le cuffie Soundcore Space Q45 hanno dei driver da 40 mm con un innovativo diaframma a doppio strato realizzato in seta e ceramica che garantisce un audio incredibilmente reale. Riuscirai a percepire ogni singola nota di ogni strumento, con bassi intensi e alti cristallini. Inoltre sono anche molto comode. Hanno dei morbidi padiglioni e un archetto regolabile che garantisce il massimo del comfort anche dopo una giornata intera.

Non solo musica, grazie alla cancellazione attiva del rumore, puoi fare chiamate senza disturbi di sottofondo e chi ti scolta ti udrà al meglio. E puoi anche utilizzare l’app dedicata per regolare in 5 livelli le tecnologie di trasparenza e ANC. Così puoi avere esattamente ciò che ti serve in base alle situazioni. Infine, parlando di autonomia, offrono ben 50 ore di ascolto con una sola ricarica.

Questa è davvero un’occasione d’oro. Devi fare in fretta perché l’offerta durerà poco. Per cui vai adesso su Amazon e acquista le tue Soundcore Space Q45 a soli 129,99 euro, invece che 149,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine ora le riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

