Soundcore P3i: auricolari wireless a prezzo WOW (-37%)

Ti segnalo questa offerta che trovi solo su Amazon per ottenere delle cuffiette Bluetooth eccellenti a un prezzo decisamente vantaggioso. Metti subito nel tuo carrello Soundcore P3i a soli 43,99 euro, invece che 69,99 euro.

Questo sconto del 37% per questi auricolari è davvero un ottimo ribasso. Per cui devi essere rapido se non vuoi rischiare di perdere l’offerta. Soundcore P3i hanno un suono eccellente sia per ascoltare musica che per le chiamate. Sono leggere e comode, hanno una connessione stabile e godono di una batteria infinita.

Soundcore P3i: a questo prezzo sono un vero affare

Soundcore P3i si abbinano al tuo smartphone, e ad altri dispositivi, in un baleno appena li estrai dalla custodia. Grazie al Bluetooth 5.2 offrono una connessione sempre stabile. Puoi usarli sia in coppia che singolarmente senza interrompere ciò che stai ascoltando. Hanno dei comodi comandi touch che ti permettono di controllare i volumi e rispondere alle chiamate. Sono leggeri e si adattano perfettamente all’orecchio rimanendo stabili anche mentre sei in movimento.

Possiedono driver da 10 mm con cancellazione del rumore per ascoltare la tua musica preferita sempre al top. E puoi scegliere tra diverse impostazioni per equalizzare il suono come desideri tramite l’app Soundcore. I 4 microfoni di cui sono dotate catturano la tua voce eliminando invece i rumori di sottofondo per permetterti di fare chiamate chiare. Puoi tenerle per ben 9 ore on una singola ricarica e fino a 36 ore grazie alla custodia. E quando sei di fretta, con soli 10 minuti di ricarica otterrai 2 ore di ascolto.

Davvero un offerta da non perdere. Fai presto perché è destinata a durare poco. Per cui vai ora su Amazon e acquista i tuoi Soundcore P3i a soli 43,99 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l’ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.