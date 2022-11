Soundcore Life P2: auricolari Bluetooth ECCEZIONALI al 50% su Amazon

Approfitta di questa offerta che oggi propone Amazon nel giorno del cyber monday e portarti a casa degli auricolari Bluetooth spettacolari a pochissimo. Metti subito nel tuo carrello Soundcore Life P2 a soli 34,99 euro, invece che 69,99 euro.

Con questo sconto del 50% potrai risparmiare ben 35 euro. Queste cuffie wireless sono molto leggere e le potrai indossare in qualsiasi circostanza senza problemi. Hanno un audio stupendo, sia per ascoltare musica che per fare chiamate. Sono resistenti all’acqua e hanno una batteria gigantesca che ti garantirà fino a 40 ore di riproduzione. Questa è davvero un ottima offerta.

Soundcore Life P2: comfort, audio e durata eccellenti

Grazie alla forma ergonomica di cui sono dotati e ai gommini morbidi potrai tenerli per tantissime ore senza nemmeno accorgerti di averli. Si adattano perfettamente alla forma dell’orecchio e hanno un buon isolamento acustico. Sono dotati di 4 microfoni integrati con riduzione del rumore che ti farà sentire le chiamate e la musica in modo cristallino, offrendoti uno spettro sonoro ampio, con bassi potenti.

La connessione è stabile, senza interferenze o latenza e potrai facilmente associarli ai tuoi dispositivi in modo veloce, appena li estrai dalla custodia. Godono di ben 40 ore di autonomia grazie alla custodia e 7 ore ogni ricarica. Inoltre hanno la ricarica rapida che ti permetterà di avere un altra ora di ascolto con solo 10 minuti di ricarica.

Non perdere questa occasione d’oro. Un prezzo così basso è destinato a durare pochissimo. Per cui se non vuoi rischiare di perderti questa offerta vai subito su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth Soundcore Life P2 a soli 34,99 euro, invece che 69,99 euro. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita in tutto il territorio nazionale.

