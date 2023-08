Soundcore Liberty 4 al PREZZO più BASSO solo su Amazon

Se vuoi acquistare degli auricolari wireless che garantiscano un suono eccellente, con cancellazione del rumore, connessione stabile e mega batteria, non perdere questa occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Soundcore Liberty 4 a soli 69,99 euro, invece che 89,99 euro.

Oggi dunque, grazie a questo sconto del 22%, puoi risparmiare ben 20 euro sul totale. Soprattutto ti porti a casa delle cuffiette Bluetooth meravigliose, comode e dalle ottime prestazioni. Trova altro allo stesso prezzo potrai avere diverse colorazioni. Per comodità dell’elenco qui sotto così potrai completare l’acquisto prima che l’offerta scada.

Soundcore Liberty 4: ottimo prezzo per le ottime cuffiette Bluetooth

Questi auricolari wireless sono stati pensati non solo per chi ama ascoltare la musica ma anche perché ha bisogno di effettuare chiamate che siano perfette. Infatti grazie alla cancellazione del rumore che si adatta all’ambiente circostante potrai avere sempre il risultato migliore. E poi i driver da 11 mm restituiscono un suono nitido e dettagliato.

Sono anche molto leggere e comode, hanno dei morbidi inserti in silicone che si adattano alle orecchie per garantire il massimo del comfort. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4 e possiedono una batteria in grado di durare per 10 ore con una singola ricarica e per 50 ore con la custodia. Inoltre si ricaricano anche in modalità wireless.

Insomma oggi puoi fare un vero colpaccio ma devi essere veloce perché un’occasione così durerà poco. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue Soundcore Liberty 4 a soli 69,99 euro, invece che 89,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.