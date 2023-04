Soundcore: le cuffie wireless con 40h di suono a prezzo BOMBA (-25%)

Oggi ti segnalo un’ottima offerta che ti permette di acquistare delle cuffie wireless dal suono strabiliante e con batteria gigante a un prezzo super vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Soundcore Q30 a soli 59,99 euro, anziché 79,99 euro.

Questo sconto del 25% ti fa risparmiare 20 euro e porta il prezzo vicinissimo al minimo storico. È chiaro quindi che dovrai essere veloce per avvalerti di questa offerta. Le unità disponibili andranno a ruba e a breve il prezzo ritornerà a quello di listino.

Soundcore Q30: cuffie wireless comode con mega batteria

Le cuffie Soundcore Q30 sono progettate per essere indossate per molto tempo e in diverse occasioni. Infatti sono estremamente comode grazie morbidi cuscinetti che non stringono e non fanno sudare. L‘archetto è regolabile e si adagia comodamente senza pesare sulla testa. La connessione è stabile e con latenza zero.

I driver da 40 mm con diaframma in seta restituiscono una audio pazzesco, con bassi pieni e alti vibranti e sempre cristallini anche ad alto volume. Grazie alla cancellazione del rumore sia ascoltare musica che fare chiamate sarà un’esperienza eccezionale. E puoi anche personalizzarla, scegliendo tra 3 modalità, in base alle tue esigenze. Poi, grazie a una super batteria, avrai ben 40 ore di autonomia con una sola ricarica. E in appena 5 minuti di ricarica altre 4 ore di ascolto.

Un’offerta così è da prendere al volo. Quindi non aspettare troppo tempo, fiondati su Amazon e acquista le tue Soundcore Q30 a soli 59,99 euro, anziché 79,99 euro. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.