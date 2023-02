Soundbar Samsung: un suono ESPLOSIVO da 360W a prezzo SHOCK (-35%)

Questa offerta di Amazon sulla sounbar Samsung da 360W potrebbe rappresentare la tua occasione d’oro per rivivere l’adrenalina dei concerti ogni volta che vuoi, direttamente a casa tua. Con un prezzo di appena 179€ merito di uno sconto del 35%, il sistema audio 2.1 del colosso sudcoreano ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Non solo è realizzata con materiali premium che abbelliscono il design del salotto e quindi anche della smart TV, ma può contare sul famoso know how della compagnia in ambito audio per un sound avvolgente e potente tutte le volte che vuoi.

Risparmia il 33% su Amazon e acquista la potente soundbar Samsung da 360W

Con un muro di suono pari a 360W, la soundbar a marchio Samsung ti arriva a casa insieme a un eccellente subwoofer wireless: lo puoi montare in ogni punto della stanza per ricreare un effetto 3D surround impareggiabile. Inoltre, a tutto ciò si aggiunge anche il supporto alle tecnologie Dolby Audio e DTS Virtual:X per un suono che si muove tutto intorno a te, per non parlare poi della Game Mode per catapultarti direttamente nei tuoi giochi preferiti con una fedeltà dei suoni che ti lascerà a bocca aperta.

Questa di oggi è l’offerta Amazon più ghiotta che ti possa capitare per acquistare una soundbar eccellente sotto tutti i punti di vista: costa poco, è potentissima e dispone anche di un subwoofer wireless con bassi stupefacenti.

