Soundbar Philips 70W in offerta a PREZZO DIMEZZATO

Prezzo quasi dimezzato per la soundbar Philips B5305, un modello da 70W di potenza in offerta su Amazon a 79,99€, con uno sconto del 43% e un risparmio effettivo di ben 60 euro rispetto al prezzo iniziale.

Si tratta del minimo storico per questo modello Philips, una soundbar top di gamma venduta quasi a metà prezzo. Uno speaker di questo tipo trasforma il salotto di casa in un vero e proprio cinema, perfetto per guardare film e serie TV godendo della massima qualità sonora. Il subwoofer esterno è incluso in confezione e non ha bisogno di alcun cavo per il collegamento, si interfaccia alla soundbar in modo wireless.

La connessione con la TV può avvenire sia via cavo HDMI ARC, che in modalità wireless bluetooth. Questo modello Philips ha un design geometrico piuttosto pulito, che ben si adatta agli arredamenti più moderni e minimalisti. Gli unici 4 tasti presenti sulla soundbar sono utili per gestire il volume e la connessione con la TV e con altri dispositivi, ma tutto può essere gestito anche a distanza utilizzando l’apposito telecomando incluso in confezione.

Oggi la soundbar Philips B5305 è disponibile all’acquisto in offerta su Amazon a 79,99€, con il 43% di sconto e spedizione senza alcun consto aggiuntivo, con consegna garantita entro 1-2 giorni lavorativi.