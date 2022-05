Soundbar: il CINEMA a casa tua con questa OFFERTA Panasonic

La Soundbar compatta di Panasonic si trova in offerta su Amazon a 80,74€, con il 33% di sconto e circa 40 euro di risparmio effettivo rispetto al prezzo iniziale. Si tratta della SC-HTB200EGK, un modello da 80W perfetto per chi ha poco spazio ma non intende rinunciare ad un audio potente e cristallino.

Caratterizzata da un design semplice e minimal, la soundbar Panasonic da 80W è molto compatta e leggera. Può essere utilizzata sia in salotto che in ufficio, abbinata a una qualsiasi TV o al PC. Tutte le porte input/output sono posizionate sul retro e la connessione con la TV avviene via cavo HDMI, con supporto all’audio Dolby Digital e DTS Digital Surround.

Uno speaker di questo tipo trasforma il salotto di casa in un vero e proprio cinema, perfetto per guardare film e serie TV godendo della massima qualità sonora. Inoltre, questo modello è dotato anche di bluetooth, per riprodurre l’audio in streaming da smartphone o altri dispositivi connessi. Gli unici 5 tasti sono installati lateralmente, consentono di accendere o spegnere la soundbar, regolare il volume, cambiare sorgente e attivare la connessione via bluetooth.

Oggi è possibile acquistare l’ottima soundbar compatta da 80W di Panasonic al prezzo più basso di sempre, in offerta su Amazon a 80,74€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo per gli utenti abbonati al servizio Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.