Una soundbar decisamente interessante, dotata di Bluetooth e batteria integrata, che adesso puoi portare a casa a 26,90€ grazie agli sconti Amazon del momento. Le spedizioni sono rapide a gratis, garantite sai servizi Prime.

Sounbar di design in super sconto su Amazon

Un prodotto decisamente bello esteticamente, che potrai decidere di sistemare sotto la TV oppure sotto lo schermo del PC, ma non solo. Infatti, questo dispositivo è dotato di batteria integrata e connettività Bluetooth. Ad esempio, potrai collegarlo allo smartphone e riprodurre la musica che più ti piace in giardino, durante una cena: non ci sarà alcun vincolo dei cavi. Diversamente, potrai collegare il tuo dispositivo attraverso un jack audio da 3,5 millimetri oppure anche sfruttare una microSD.

Addirittura, non manca un microfono: se dovessi ricevere una telefonata, mentre lo stai usando, potrai rispondere e gestire la conversazione.

Per approfittare subito del super sconto del momento, ed accaparrarti questa soundbar di design a 26,90€ circa, tutto quello che devi fare è ricordarti di spuntare il coupon sconto del 10% prima di mettere il prodotto nel carrello.

